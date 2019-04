Gruppo Fb segnala posti blocco, indagini a Rimini

Un gruppo 'segreto' su Facebook segnala i posti di blocco nel Riminese e ora le forze dell'ordine avviano accertamenti per capire come funzioni e se si possano individuare responsabilità. Il gruppo, spiega l'edizione locale del Resto del Carlino, si chiama 'Animali Fantastici e dove trovarli - Rimini e dintorni', richiamando il titolo del libro di J.K. Rowling, l'autrice di Harry Potter. Ci si può iscrivere solo se si viene invitati e all'interno ci sarebbero diverse segnalazioni in codice: non si citano mai polizia o carabinieri, ma si usano nomi di fantasia ispirati a film o cartoni animati.

Le forze dell'ordine, anche attraverso la Polizia postale, hanno dunque deciso di approfondire, capendo come funziona il gruppo, che conterebbe già 10mila iscritti, e se indagare qualcuno: altrove in Italia sono state fatte indagini per interruzione di pubblico servizio.