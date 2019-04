Scoperte oltre 3.000 piante marijuana

(ANSA) - BOLOGNA, 30 MAR - Quasi 3.300 piante di marijuana sono state scoperte e sequestrate dai carabinieri in un capannone a Bazzano, in provincia di Bologna. Il proprietario dello stabile, un modenese di 65 anni, lo aveva dato in affitto tempo fa e, terminato il contratto, è andato a controllare lo stato dei locali trovando così una 'serra', dotata di tutti i sistemi per la coltivazione, con 3.298 piante, ormai secche.

Da una prima stima effettuata dai militari, il 'raccolto' di marijuana, sul mercato, avrebbe potuto fruttare tra i 250 e i 300mila euro. Sono state avviate le indagini per trovare, chi nel capannone, ha allestito la serra.