Addio monetine in Conad, si arrotonderà

Conad dice addio alle monetine da 1 o 2 centesimi. La catena di supermercati, infatti, ha deciso di arrotondare il conto della spesa, per eccesso o per difetto, al multiplo di 5 centesimi più vicino. E' l'effetto dello stop alla produzione delle monetine deciso dallo Stato l'anno scorso e, una volta esaurite le scorte rimaste, in alcuni punti vendita della Romagna è apparso un volantino 'Da Conad si arrotonda'.

L'iniziativa, però, fa sapere Conad, si espanderà progressivamente in tutti supermercati del gruppo. "Non è stata una scelta presa a cuor leggero, purtroppo gli istituti di credito non sono più in grado di fornire questo tipo di valuta nelle quantità necessario", si legge in una nota. Tuttavia, sarà sempre possibile pagare l'importo esatto nel caso il cliente abbia le monete contate, così come non ci saranno arrotondamenti utilizzando carte e bancomat.