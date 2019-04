Mappa della metro di New York al MAMbo

(ANSA) - BOLOGNA, 29 MAR - MAMbo fermata di The Great New York Subway. A tracciare una linea di collegamento tra la Metropolitana della Grande Mela e il Museo d'Arte Moderna di Bologna è l'ultimo volume scritto e illustrato da Emiliano Ponzi 'La grande mappa della Metropolitana di New York' (MoMA - Fatatrac Edizioni). Un racconto sulla genesi della mappa disegnata nel 1972 dal designer italiano di fama mondiale Massimo Vignelli che ancora oggi, con la sua segnaletica elegante e stilizzata, continua a orientare milioni di viaggiatori in transito sulle 24 linee e 472 stazioni di uno dei più grandi e complessi sistemi di trasporto pubblico nel mondo.

Dall'1 aprile al 5 maggio, in occasione di Bologna Children's Book Fair e 'Boom! Crescere nei libri', il Foyer del MAMbo accoglie i visitatori con la riproduzione in legno scala 1:1 della carrozza di testa della metropolitana di New York disegnata da Ponzi, uno degli illustratori italiani più apprezzati, riconosciuti e premiati sulla scena internazionale.

All'interno, in un allestimento dal percorso circolare, gli inconfondibili segni netti e raffinati delle 16 tavole esposte rendono omaggio al rivoluzionario progetto di information design concepito da Vignelli, il cui diagramma originale è stato acquisito nel 2004 dal MoMA - Museum of Modern Art di New York per essere esposto nella collezione permanente. È proprio la celebre istituzione museale statunitense, in collaborazione con il New York Transit Museum, ad avere commissionato al talento di Ponzi una narrazione dal taglio divulgativo sulla storia di questa iconica opera pionieristica, per trasmettere ai lettori l'idea del graphic design come disciplina progettuale in grado di risolvere problemi e lasciare un'impronta sul mondo.(ANSA).