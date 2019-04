Il lago dei arriva cigni a Bologna

Sono già sold out i due appuntamenti del 5 e 6 aprile per il balletto "Il lago dei cigni" al Teatro Comunale di Bologna, titolo inaugurale della stagione di danza dopo il forzato rinvio di "Amore" per l'infortunio alla protagonista Svetlana Zakharova. Protagonista del capolavoro di Ciajkovskij, uno dei più amati dal pubblico, sarà il Corpo di Ballo del Teatro San Carlo di Napoli diretto da Giuseppe Picone, per la prima volta nella storica sala del Bibiena. Si tratta di una rivisitazione della produzione, ormai storica del coreografo cubano Ricardo Nuñez, che nel 1994 vinse a Venezia il premio della critica. In scena nelle prime parti danzeranno Maia Makhateli, Alessandro Staiano, con l'Orchestra del Teatro Comunale diretta da Aleksej Baklan. "La produzione che presentiamo - dice Giuseppe Picone - è in tutto e per tutto classica, come mi piace per i balletti di repertorio. È stata creata per il San Carlo e la riprendiamo in questa stagione dopo quasi un decennio di assenza".