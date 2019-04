Maltratta la moglie, arrestato

Due casi di maltrattamenti in famiglia a Bologna e in provincia. Ieri mattina a Castiglione dei Pepoli una 26enne di origine romena, dopo una discussione con il marito, ha chiesto aiuto ai Carabinieri della Compagnia di Vergato. La donna, molto spaventata insieme ai due figli piccoli, ha riferito di avere ricevuto uno schiaffo e di subire da tempo pesanti vessazioni da parte dell'uomo, un siciliano disoccupato di 42 anni, tanto che, come hanno accertato i Carabinieri, aveva anche iniziato a soffrire di anoressia. Il marito è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia. A Bologna, in via Scandellara, sempre ieri mattina intorno alle 10 la polizia ha denunciato per minacce aggravate un campano di 61 anni, dopo una lite per gelosia con la compagna.

