Bologna Sonic Park a giugno 12 concerti

Il concerto degli Slipknot, unica data italiana, aprirà il 27 giugno 'Bologna Sonic park' al Parco Nord (arena Joe Strummer) con dodici appuntamenti fino al 18 luglio, promossa dall'agenzia Vertigo che riporterà i grandi concerti all'Arena dopo cinque anni. Nella prima data, previsti anche Amon Amarth, Testament, Corrosion of Conformity, Lacuna Coil ed Eluveitie, che suoneranno a partire dalle 13.30. Il cartellone ospiterà poi Salmo il 28 giugno, J-Ax con agli Articolo 31 (29), poi in luglio il 5 gli Skunk Anansie che celebrano i 25 anni di attività; il 7 l'unica data italiana dei Weezer; il 9 i Subsonica con '8 Tour'. Molto attesa l'unica data estiva della band rock statunitense Greta Van Fleet il 10, poi il 12 e 13 'Indimenticabile', rassegna indie dedicata alla nuova scena italiana con Gazzelle, gli Eugenio in Via Di Gioia e Postino, il rap di Gemitaiz e Ghemon, e Masamasa. Il 18 attesi gli Afterhours e infine, il 19 chiusura del cartellone con i Bring Me The Horizon, unica data italiana.



Data ultima modifica 28 marzo 2019 ore 09:10