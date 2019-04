Patty Pravo a Bologna, hit e nuovo disco

Patty Pravo torna al Teatro Duse di Bologna il 29 marzo (ore 21) per la tappa in città del 'Red Tour', il tour nei teatri partito dopo la partecipazione al 69/o Festival di Sanremo.

In scena un nuovo spettacolo in cui l'artista porterà sul palco, accompagnata dalla propria band, il racconto in musica della sua carriera e presenterà i brani tratti dal nuovo disco, 'Red': dieci canzoni inedite, compresa 'Un po' come la vita' (interpretata insieme a Briga a Sanremo), cui hanno partecipato come autori, tra gli altri, Giuliano Sangiorgi, Ivan Cattaneo, l'indimenticato amico di una vita Franco Califano e Giovanni Caccamo. L'album è stato prodotto e arrangiato da Diego Calvetti.

Nel disco trova posto anche un personale omaggio dell'artista ad un brano del 1969, che proprio quest'anno compie dunque cinquant'anni e non è mai uscito dalla scaletta dei concerti live di Patty Pravo: 'Il paradiso' di Battisti e Mogol.