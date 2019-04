Opere di Morandi al Guggenheim di Bilbao

(ANSA) - BOLOGNA, 25 MAR - Una quindicina di opere di Giorgio Morandi vanno in prestito per una mostra al Museo Guggenheim di Bilbao, mentre da martedì 26 marzo una 'Natura morta', olio su tela del 1931, sarà concessa in comodato al Museo Morandi di Bologna.

La mostra di Bilbao - 'Una mirada Atras. Giorgio Morandi y los Maestros Antiguos/A backward glance. Giorgio Morandi and the old masters' - sarà dal 12 aprile al 6 ottobre un'occasione per vedere i capolavori morandiani affiancati a celebri opere provenienti da varie istituzioni museali italiane ed europee: le 15 opere in prestito sono otto dipinti (sei nature morte e due raffiguranti fiori) e 7 nature morte realizzate con la tecnica dell'acquaforte, cui si aggiungono cinque lavori di antichi maestri (tele di Giuseppe Maria Crespi e Pietro Longhi) di norma conservati a Casa Morandi, in via Fondazza a Bologna.

Il nuovo comodato al Museo Morandi fa parte invece della collezione privata di Enos e Alberto Ferri, che avevano già concesso altre opere all'istituzione museale.