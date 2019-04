Coldiretti, il fiume Po più a secco di Ferragosto

Il Po più a secco che a Ferragosto: è il grido d'allarme che lancia Coldiretti Emilia-Romagna. Secondo un'analisi basata su dati Arpae, a Borretto, in provincia di Reggio Emilia, la portata del fiume è di 554 metri cubi al secondo, mentre a Ferragosto 2018 era di 679. "Il maltempo - spiega la Coldiretti regionale - è atteso come manna dagli agricoltori in Emilia-Romagna dove non piove in modo significativo da mesi ed è caduto durante l'inverno il 40% di acqua in meno".

"Allo stato attuale - afferma l'associazione - nel nord Italia la situazione è grave come quella del 2017, uno degli anni peggiori del secolo, che ha creato difficoltà anche per gli usi civili nei centri urbani ed è costata due miliardi di euro in danni all'agricoltura a causa della siccità che ha tagliato i raccolti delle principali produzioni, dagli ortaggi alla frutta fino al mais, ma anche ai vigneti e al fieno per l'alimentazione del bestiame per la produzione di latte".