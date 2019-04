'A fior di pelle', legature in mostra

(ANSA) - BOLOGNA, 25 MAR - E' aperta fino al 23 giugno 'A fior di pelle. Legatorie bolognesi in Archiginnasio', con ingresso gratuito, a Bologna nella biblioteca dell'Archiginnasio, con ingresso gratuito.

La mostra, a cura dello studioso Federico Macchi, espone legature dal XV al XX secolo di particolare pregio. Tra le centinaia di esemplari inediti presenti nella biblioteca sono stati scelti alcuni volumi che esemplificano l'evoluzione dei manufatti lungo un arco temporale di sei secoli, rivelando la persistenza del modello bolognese e di alcune sue specifiche caratteristiche.

In otto bacheche si possono ammirare, in ordine cronologico e per bottega di provenienza, 59 esemplari: 34 opere a stampa, 23 manoscritti, un incunabolo, un volume di fotografie. La mostra coincide con la conclusione di un lavoro di censimento realizzato da Macchi, in cui sono state censite, fotografate e descritte 1.650 legature provenienti da centri di produzione italiani e stranieri, disponibili nella banca dati online 'Legature storiche'.