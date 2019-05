Prodi:centro proposte su turismo Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 18 MAR - "Non solo luoghi in cui si mangia, ma interpretare questo turismo più raffinato e colto con una serie di attività collaterali, anche in periferia". Lo ha detto, a margine del 24esimo Congresso di Legacoop Bologna, il presidente della Fondazione per la collaborazione tra i popoli Romano Prodi. Rispondendo a margine ad una domanda sul turismo a Bologna, a cui ha dedicato alcune riflessioni partecipando ad una tavola rotonda organizzata in mattinata, il professore ha detto che "occorre un centro di elaborazione di pensiero e di proposte. Di questo c'è bisogno di fronte ai cambiamenti che stanno avvenendo. Serve elaborarli e proporre una nostra visione". Bisogna realizzare più studentati per accogliere chi frequenta l'Università, "dove organizzare eventi anche in estate" e "valorizzare - ha aggiunto Prodi - anche i monumenti periferici, come il Baraccano. L'idea dei Portici Unesco è una idea bellissima: ieri son andato a San Luca e c'era una fila di gente che non parlava solo italiano, anche spagnolo".