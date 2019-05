RisiKo! gigante da 140 mq a Fico Eataly

(ANSA) - BOLOGNA, 15 MAR - Un'intera giornata dedicata al gioco di strategia più amato in Italia, il 'Risiko!', e aperta a tutti i visitatori di Fico Eataly World, a Bologna, è in programma domenica 17 marzo. Andrà in scena 'RisiKo! Gigante', torneo in formato maxi del gioco, che si svilupperà su una plancia da 140 mq con tanto di carri armati 'extralarge'. Grazie alla collaborazione tra Fico, Spin Master e il RisiKo! Club degli Asinelli, club ufficiale bolognese, tutti i visitatori del parco potranno cimentarsi in sfide "giganti", organizzate per tutta la giornata in cinque partite da quattro squadre alla volta. Nella stessa giornata i giocatori dei RisiKo! Club del Nord Italia si sfideranno in un torneo mostrando al pubblico le strategie più efficaci e vincenti.