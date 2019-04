Cosmoprof 2019, beauty da tutto il mondo

Dalla cosmesi 'fotogenica' per look gratificanti per selfie e video ai prodotti beauty iper-naturali, senza acqua e commestibili. Dai filtri solari di 'difesa urbana' anti-inquinamento ai rimedi a km 0, fatti con ingredienti dei paesi di produzione come cioccolato belga, linfa di betulla finlandese, fitoplancton delle coste iberiche, acqua vulcanica dalla Grecia. Inoltre un Leonardo da Vinci cosmetologo che amava prescrivere ricette di bellezza alle dame che dipingeva. Dalle radici della cosmesi antica alle nuove tendenze dell'estetica, il mondo della bellezza sarà in mostra dal 14 al 18 marzo alla Fiera di Bologna in occasione del Cosmoprof Worldwide Bologna 2019, manifestazione leader dell'industria cosmetica mondiale.

Si comincia con l'area Cosmopack dedicata ai macchinari, al packaging, agli ingredienti e alle materie prime, insieme ai padiglioni dedicati alla profumeria. La manifestazione cresce dell'8,2% rispetto al 2018 e a Bologna sono attesi 265.000 operatori professionali da 152 paesi.