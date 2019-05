Vaccini: sospeso bimbo nel Piacentino

Sospensione esecutiva per un bimbo di una scuola materna della Valtidone, nel Piacentino, non in regola con la documentazione vaccinale. Si tratta della prima sospensione resa esecutiva in provincia di Piacenza.

Secondo i dati diffusi dall'Ausl piacentina, su una popolazione di circa 30.000 studenti, sono 650 in provincia i bambini 'sanzionabili' con la sospensione se al nido o alla materna o con le multe se sui banchi di scuola primaria, medie e superiori.



