Auto in scarpata, due morti in A14

È di due morti il bilancio di un incidente stradale accaduto attorno alle tre di notte sulla corsia diretta a sud del tratto forlivese dell'A14, nei pressi dell'area di servizio Bevano. A perdere la vita due cinquantenni baresi, uno di questi residente nel milanese. Le due vittime erano a bordo di una Fiat 500. Per cause ancora da chiarire il conducente ha perso il controllo del mezzo che, dopo essersi ribaltato più volte sulla sede stradale, è finito nel fossato che la costeggia. Nulla da fare per i due occupanti l'auto, uno sbalzato fuori dall'abitacolo. Per entrambi la morte è stata istantanea. Ai soccorritori non è rimasto altro da fare che costatare il duplice decesso.



Data ultima modifica 11 marzo 2019 ore 09:05