Minaccia e aggredisce anziani genitori

(ANSA) - FORLÌ, 8 MAR - Negli ultimi mesi, spesso in preda ai fumi dell'alcol, ha aggredito e minacciato gli anziani genitori ultraottantenni. I Carabinieri di Forlì hanno arrestato, nella serata di mercoledì, un 55enne disoccupato e pregiudicato che dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia. I militari sono entrati in azione dopo che al 112 era giunta una telefonata di un anziano che denunciava come il figlio ubriaco, al culmine dell'ennesima lite per futili motivi, aveva aggredito lui e la moglie, in carrozzella, stringendole il collo per poi mettere a soqquadro la casa. Al loro arrivo i carabinieri hanno trovato e bloccato il 55enne che continuava ad inveire contro i genitori impauriti e affranti, che hanno poi confermato le ripetute violenze subite.

L'arresto è stato convalidato con la misura cautelare della custodia in carcere.