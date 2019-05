Parliamo d'opera al Comunale di Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 7 MAR - Lo scrittore e drammaturgo Carlo Lucarelli aprirà il 12 marzo alle 18 il ciclo di incontri con il pubblico per scoprire e approfondire le opere della stagione del Teatro Comunale di Bologna. Lucarelli si occuperà del verdiano "Rigoletto" che sarà in scena a partire dal 19 marzo.

"Parliamo d'opera", presentato dal sovrintendente Fulvio Macciardi, anche moderatore degli incontri, ospiterà poi l'attrice Lella Costa per un altro capolavoro di Giuseppe Verdi, "La traviata" (17/4), lo scrittore Alessandro Vanoli per un confronto tra Rossini, gli italiani e l'Islam in occasione de "L'italiana in Algeri" (27/6), mentre il 30 ottobre il teologo Vito Mancuso si interrogherà sull'imponderabile scintilla, l'isola della libertà, che suggerì a Beethoven il suo unico capolavoro operistico, "Fidelio". Il ciclo si chiuderà il 4 dicembre con la scrittrice Michela Murgia che introdurrà il dittico conclusivo di stagione, "Cavalleria rusticana" e "Pagliacci" con "Opera e Verismo: una questione meridionale?"