Farnesina, il forum Unesco si terrà a Parma

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, d'intesa con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo, all'esito degli ultimi contatti conferma che il IV Forum Unesco si terrà nella città di Parma. Data e titolo preciso dell'evento sono in via di definizione con l'Unesco. Lo riferisce una nota della Farnesina, diffusa poco dopo un tweet della deputata Maria Edera Spadoni (M5s), che aveva chiesto chiarimenti al ministro Moavero nei giorni scorsi e ora commenta la conferma di Parma come "un'ottima notizia per il nostro territorio. Adesso avanti con i lavori!", ha scritto su Twitter.

Previsto inizialmente il 21 e 22 marzo, il Forum era saltato il 26 febbraio scorso, quando il direttore generale per la Promozione del sistema Paese, dicastero Affari Esteri, aveva fatto sapere in modo improvviso che il governo aveva "ritenuto di approfondire" date e sede. Ora, la conferma della sede a Parma.