Arriva primo game di un teatro d'opera

(ANSA) - MILANO, 28 FEB - Obiettivo numero uno: far conoscere la musica di Giuseppe Verdi e i luoghi che gli furono cari.

Obiettivo numero due: conquistare un pubblico di giovani, in Italia ma anche fuori. E' con questo in mente che il teatro Regio di Parma - primo a farlo - ha deciso di entrare nel mondo del gaming lanciando 'A life in music', gioco per smartphone e tablet, sia Apple sia Android, che si potrà scaricare gratuitamente dal 1 marzo.

Commissione del Festival Verdi a TuoMuseo, il gioco segue le avventure di Antonio, aspirante pianista e compositore, e Silvia, aspirante cantante in un percorso lungo dieci anni (il finale verrà rilasciato il prossimo 9 aprile) che li porterà a visitare i luoghi verdiani, dal teatro Regio appunto a Villa Verdi a Sant'Agata, e che permette di ascoltare nove dei suoi famosi brani (dal 'Va', pensiero' del Nabucco, al 'Balen del suo sorriso' del Trovatore) oltre a 19 tracce musicali originali.