Rogo in deposito elettrodomestici Imola

(ANSA) - BOLOGNA, 23 FEB - Incendio, nella prima mattinata, all'interno di un edificio adibito a deposito di elettrodomestici in via Selice a Imola, nel Bolognese. Pochi minuti prima delle 6 sono intervenute sul posto 26 unità del Comando dei Vigili del Fuoco di Bologna con quattro autopompa serbatoio, una autobotte, una autoscala, un furgone per la scorta di autorespiratori.

Nel dettaglio, le fiamme si sono sprigionate all'interno di un capannone, adibito a deposito di elettrodomestici, della catena di negozi 'Trony'. Dopo essersi aperti un varco di accesso attraverso i portoni in ferro, i Vigili del Fuoco hanno immediatamente iniziato a spegnere il rogo impedendo che le fiamme si propagassero anche al resto dello stabile dove c'è il negozio per il pubblico, raggiunto dal fumo. I danni sono ancora in corso di quantificazione. Accertamenti da parte di Polizia e del Nucleo investigativo antincendio territoriale (Niat) dei Vigili del Fuoco per chiarire le cause dell'incendio.