Laurea a Draghi, collettivi in corteo

Una cinquantina di attivisti dei collettivi Hobo e Cua, dopo essersi radunati in piazza Verdi, cuore della zona universitaria di Bologna sono partiti in corteo per contestare la laurea ad honorem in Giurisprudenza al presidente della Bce Mario Draghi. La cerimonia è nell'aula magna di Santa Lucia, circondata da misure di sicurezza importanti. Il gruppo, controllato dalla Digos, sfila dietro allo striscione con scritto "Tagli austerity: ma quale onore? Contestiamo Draghi l'affamatore".

In mattinata alcuni attivisti di Link Bologna - Studenti Indipendenti, travestiti come i protagonisti di una serie televisiva, 'La Casa di Carta', avevano protestato e distribuito volantini in centro contro l'arrivo in città di Draghi e contro l'Europa.