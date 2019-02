Festival Verdi, roadshow America Latina

Toccherà sei città dell'America Latina - Montevideo, Buenos Aires, Rio de Janeiro, Lima, Città del Messico e San Paolo - il roadshow internazionale di presentazione del Festival Verdi 2019 negli Istituti italiani di cultura, in programma dal 25 febbraio all'11 marzo.

"Stiamo inoltre lavorando a una serie di progetti - anticipa Anna Maria Meo, direttore generale del Teatro Regio di Parma - volti a sviluppare le relazioni con le istituzioni culturali e musicali latinoamericane, per poter portare in quei Paesi il Festival Verdi". Presentare il Festival all'estero, aggiunge, "è un impegno che in tre anni ci ha permesso di raggiungere 15 Paesi in Europa, Nord America e Asia, toccando oltre 25 città".

Tradizione, apertura al nuovo e sempre maggiore internazionalità sono i tratti distintivi della 19/a edizione, in programma dal 26 settembre al 20 ottobre a Parma e Busseto con concerti, recital, incontri: 22 eventi e 66 appuntamenti, oltre agli spettacoli ad ingresso libero di 'Verdi Off'.