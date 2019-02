Crossroads, 70 concerti jazz in E-R

'Crossroads', il festival jazz itinerante, festeggia la ventesima edizione con grandi numeri: oltre 70 concerti in venti città dell'Emilia-Romagna, con oltre 500 artisti, dal 28 febbraio al 7 giugno, per cento giorni all'insegna degli stili e delle contaminazioni sonore, con le stelle e le nuove leve del jazz, del latin, dei suoni etnici e delle più varie musiche improvvisate. Da Enrico Rava e Stefano Bollani a Trilok Gurtu e George Cables, da Paolo Fresu e Fabrizio Bosso a nomi tutti da scoprire come l'arpista colombiano Edmar Castaneda e la pianista cubana Marialy Pacheco. E, festival nel festival, a Correggio e Ravenna saranno sul palco nomi di primo piano come Bad Plus, Rob Muzarek, il trio di Vincent Courtois, fino a 'Malìa napoletana', con il cantante Massimo Raniere affiancato da un quintetto con Rava, Rita Marcotulli e Stefano Di Battista, oltre a 'Desafinado', omaggio a Jobim con l'Italian Jazz Orchestra, ed ospiti la cantante Barbara Casini e Rava.