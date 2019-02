Cinema, nuovi autori italiani a Bologna

Circa 120 proiezioni, tra corto, medio e lungometraggi, documentari e eventi speciali, con l'obiettivo di scovare gli autori del futuro, e raccogliere, attraverso incontri, gli autori più attenti del panorama contemporaneo. La 25/a edizione di "Visioni Italiane", promosso dalla Cineteca di Bologna, diretto da Anna Di Martino e dedicato al cinema italiano indipendente, si svolgerà dal 25 febbraio al 3 marzo prossimi al Cinema Lumière.

Il premio al primo classificato, offerto da Pelliconi (azienda bolognese produttrice di tappi corona) per celebrare 80 anni di attività, consiste in 10.000 euro, oltre alla stampa in negativo dell'opera. Come in passato, ai lavori in concorso vengono affiancati alcuni eventi speciali: dall'anteprima del restaurato "Totò che visse due volte", di Ciprì e Maresco, l'ultimo film italiano sul quale si abbatté nel 1998 la censura, e alla prima puntata della fiction Rai "Il nome della rosa", tratta dal romanzo di Eco e diretta da Giacomo Battiato.