Lapone firma manifesto Cartoon Club 2019

Ha la firma di Antonio Lapone, grafico, illustratore e fumettista di caratura internazionale, il manifesto della 35/a edizione di Cartoon Club, il Festival del cinema d'animazione, del fumetto e dei games in programma a Rimini dal 13 al 21 luglio. Nato a Torino e belga d'adozione Lapone, 48 anni, ha dato vita, per il manifesto della kermesse, ad una 'Wonder Woman' chic adagiata su una poltroncina a forma di 'R' che richiama Rimini.

L'artista sarà tra gli ospiti del Festival romagnolo - che lo omaggerà con una mostra personale - dal 18 al 21 luglio. Artista plurale, Lapone crea immagini, serigrafie, quaderni di schizzi e portfolio in parallelo e trova fonte di ispirazione in molte pagine di riviste degli anni '50 e '60.