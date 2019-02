Ghemon sarà a festival 'indie' a Bologna

Ci sarà anche Ghemon, reduce dal successo ottenuto a Sanremo con 'Rose viola', nella line up di 'Indimenticabile', festival dedicato alla 'nuova' musica italiana che si terrà il 12 e 13 luglio all'Arena Parco Nord di Bologna, all'interno di 'Bologna Sonic Park'. Lo hanno annunciato oggi gli organizzatori. Dopo 'Mezzanotte', il rapper e cantautore è al lavoro sul sesto disco in studio, la cui uscita è prevista per la fine dell'estate.

Nel cartellone della rassegna - la due giorni è ancora in fase di definizione - anche Masamasa, nuovo fenomeno della scena 'street-pop' che unisce rap e indie; Gazzelle, di cui è uscito a fine novembre il secondo album 'Punk', che sta affrontando un tour da record con il 'sold out' ad Assago; Gemitaiz, uno dei nomi di punta del rap italiano, protagonista dell'album 'Davide' e del 'Paradise Lost Tour'; gli emergenti Eugenio in Via di Gioia (il nuovo album 'Natura viva' è in uscita l'1 marzo) e Postino, autore dell'album 'Latte di soia'.