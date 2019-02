A Bologna 'Atlas of transitions'

Indagare sulle trasformazioni culturali del fenomeno migratorio, sperimentando modelli di reciprocità tra culture diverse, tra cittadini europei e nuovi arrivati. E' 'Atlas of transitions' progetto biennale promosso da Emilia-Romagna teatro fondazione, in partnership con sei paesi europei (Polonia, Belgio, Francia, Svezia, Albania e Grecia), dall'1 al 10 marzo a Bologna, al DamsLab ed in altri spazi. Il titolo del festival è 'Home', che si declina, spiega la curatrice Piersandra Di Matteo, in relazione alla condizione di 'lasciare casa' o di 'essere-a-casa', di 'sentirsi o non sentirsi a casa', guardando alle rappresentazioni dello spazio domestico.

Attraverso performance che chiamano in causa gli abitanti di Bologna, debutti nazionali di artiste provenienti dall'Africa sub-sahariana, esperienze corporee condivise e workshop, concerti e film, incontri e seminari, un convegno internazionale, una residenza di creazione, una masterclass per attori. Il programma su www.atlasoftransitions.eu.