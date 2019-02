Vacanze di natura e cultura sul Delta del Po

Parte la campagna promozionale 2019 Vacanze Natura e Cultura dei territori del Delta del Po, da Ferrara a Codigoro, Goro e Mesola, con Comacchio capofila, in sinergia con numerose aziende e consorzi turistici locali, che vedrà azioni su carta stampata, tv e web, con un investimento privato e pubblico di oltre 700mila euro, supportato da Apt Servizi Emilia-Romagna e Destinazione Visit Romagna.

Target delle azioni, i mercati di lingua tedesca e quello italiano. I temi tratteranno il binomio tra i paesaggi del Delta del Po e l'offerta culturale dei territori, dal Museo dell'Ebraismo di Ferrara (Meis) al Museo del Delta Antico di Comacchio.

"E' la prima esperienza di investimento da parte della Regione su una singola destinazione - evidenzia Andrea Corsini, assessore al Turismo dell'Emilia-Romagna - e si articola attraverso la collaudata sinergia pubblico-privato che da anni rappresenta la firma della nostra promozione turistica". Secondo Corsini, "il territorio del Delta del Po, per le sue caratteristiche uniche e il singolare mix di elementi fortemente attrattivi, ci permette di presentarci su un mercato strategico come quello di lingua tedesca con un prodotto altamente competitivo e di rivolgerci agli ospiti italiani con un'offerta accattivante, al passo con le più attuali tendenze del turismo ecosostenibile e slow".

La campagna promozionale prevede anche la produzione di materiale informativo in italiano, tedesco, inglese e francese che verrà distribuito in fiere, workshop e eductour e due educational tours, tra giugno ed ottobre, per stampa e tour operator dei mercati tedesco ed austriaco. Vacanze Natura e Cultura sarà presente con uno stand a diverse fiere di settore (dopo il Cosmobike di Verona a febbraio, la Birdwatching Fair di Leeds in agosto) e verranno aggiornati i contenuti e le funzionalità di www.visitcomacchio.it, la piattaforma web Area Delta del Po.