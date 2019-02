Toscani in mostra da aprile a Ravenna

Il Comune di Ravenna e il Mar Museo d'Arte della città presentano, dal 14 aprile al 30 giugno, la mostra 'Oliviero Toscani. Più di 50 anni di magnifici fallimenti', a cura di Nicolas Ballario e con l'organizzazione di Arthemisia. Per la prima volta in un museo italiano una mostra ripercorre la carriera di Toscani con oltre 100 foto che mettono in scena la potenza creativa e la carriera attraverso le sue immagini più note.

Mediante la fotografia Toscani ha fatto discutere il mondo su temi come razzismo, pena di morte, Aids e guerra. Tra i lavori in mostra il famoso Bacio tra prete e suora del 1991, i Tre Cuori White/Black/Yellow (1996), No-Anorexia (2007) e decine di altri. Saranno esposti anche i lavori realizzati per il mondo della moda, che Toscani ha contribuito a cambiare radicalmente: dalle fotografie di Donna Jordan a quelle di Monica Bellucci, oltre ai ritratti di Mick Jagger, Lou Reed, Carmelo Bene, Federico Fellini e i più grandi protagonisti della cultura dagli anni '70 in poi.