L'E-R alla fiera del turismo di Monaco

Sono 27 gli operatori turistici dell'Emilia-Romagna presenti dal 20 al 24 febbraio in Germania alla rassegna fieristica F.RE.E di Monaco di Baviera, la principale fiera dedicata alle vacanze della Germania meridionale. Saranno ospitati in uno stand coordinato da Apt Servizi Emilia-Romagna in area Enit dove sono presenti anche le Destinazioni Turistiche: Bologna-Modena, Emilia e Romagna.

Alla rassegna sarà presentato il rinnovato collegamento ferroviario Monaco di Baviera-Rimini (che, l'anno scorso, ha trasportato oltre 13mila passeggeri (+16,6% rispetto al 2017) e che sarà attivo, dal giovedì alla domenica, dal 30/5 all'8/9.

La Germania, durante l'anno, è ben collegata anche con l'Aeroporto 'Marconi' di Bologna. Oggi sono uniti allo scalo bolognese cinque aeroporti tedeschi: Francoforte e Monaco di Baviera (più volte al giorno), Berlino, Duesseldorf, Colonia-Bonn (tutta la settimana). Dal prossimo 27 febbraio, ogni giorno, ci sarà anche un volo da Stoccarda.

In estate poi collegamenti, anche dall'aeroporto 'Fellini' di Rimini dove, dal 26 maggio al 6 ottobre, ogni domenica Lufthansa garantirà il volo settimanale da Monaco di Baviera.

A Monaco sarà presente anche il Presidente di Apt Servizi Emilia-Romagna Davide Cassani che il 20 febbraio, presenterà l'offerta turistica bike dell'Emilia-Romagna.

Oltre alla rassegna bavarese, l'Emilia-Romagna sarà presente in Germania per presentare l'offerta del turismo congressuale regionale, con due serate in programma il 19 febbraio a Monaco di Baviera e il 20 a Francoforte, a sostegno della Meeting Industry dell'Emilia Romagna. (ANSA).