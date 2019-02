Tenta di strangolare la madre, arrestato

(ANSA) - FORLI', 18 FEB - Dopo essersi ubriacato ha tentato di strangolare la madre, stringendole una sciarpa al collo, per poi minacciarla con un coltello e alla fine, in preda all'agitazione, ferirsi da solo ad un mano con la lama. I Carabinieri di Forlì hanno arrestato un 22enne incensurato che dovrà rispondere di minaccia aggravata e maltrattamenti in famiglia. A dare l'allarme sabato notte, alcuni vicini di casa. I militari intervenuti, oltre a bloccare il giovane, hanno dovuto chiamare i sanitari del 118 per i tagli che il 22enne si era procurato. E' emerso che da circa un anno, a causa dell'assunzione di alcool e sostanze stupefacenti, il ragazzo una volta perso il controllo di sé minacciava e maltrattava i famigliari. L'arresto è stato convalidato dal giudice che ha disposto per il 22enne gli arresti domiciliari in una struttura pubblica di cura.