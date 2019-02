Maltempo:M5S deposita esposto in Procura

(ANSA) - BOLOGNA, 18 FEB - Depositato in Procura a Bologna da parte di Silvia Piccinini, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Regione, un esposto sull'esondazione del fiume Reno avvenuta lo scorso 2 febbraio a Passo Pioppe a Castel Maggiore nel Bolognese. Nel dettaglio è stato presentato un faldone di quasi 200 pagine con oltre 50 allegati, tra cui due video riguardo l'alluvione che ha colpito Castel Maggiore e Argelato provocando danni stimati in oltre 22 milioni di euro.

Nella documentazione, viene spiegato, si pone l'attenzione sulle caratteristiche dell'argine provvisorio, lungo 200 metri, che fu ricostruito dopo la demolizione del deposito militare presente proprio in quell'area. "Crediamo sia legittimo sostenere - osserva Piccinini - che l'argine provvisorio realizzato fosse sì più alto rispetto a quello presente fino a quel momento, come ha spiegato la Regione, ma in ogni caso inferiore di almeno 50 centimetri rispetto a quello principale che scorre lungo tutto il fiume in quella stessa zona".