Autonomia:Renzi,non avrei fatto percorso

(ANSA) - BOLOGNA, 16 FEB - "Non ho mai apprezzato quel disegno e di conseguenza rispetto il percorso che stanno facendo, ma è un percorso che non ho fatto e non avrei fatto".

Così Matteo Renzi, a San Lazzaro di Savena, nel Bolognese, per presentare il suo nuovo libro, a proposito della richiesta di maggiore autonomia presentata dall'Emilia-Romagna: "È un tema che si pone non da oggi, è una discussione aperta col governo Gentiloni... è stata aperta col Governo Gentiloni, non con quello Renzi...", ha ribadito l'ex premier.