Typeline, installazione video in mostra

(ANSA) - BOLOGNA, 15 FEB - Un'installazione video dedicata alla tipografia dinamica che fa del movimento e del tempo gli assi portanti: è 'Typeline', una sequenza di otto video, risultato di una selezione di progetti raccolti attraverso una call internazionale rivolta ad artisti e designer, in mostra nel foyer del MAMbo di Bologna dal 16 febbraio al 10 marzo. È un progetto di Griffo-la grande festa delle lettere a cura di Roberto Paci Dalò e Dina&Solomon, in collaborazione con l'università di San Marino. Sono in mostra lavori di Gianluca Alla, Victoria Hanna, Ivan Miranda, Matteo Moretti, Doretta Rinaldi, SchultzSchultz, Caroline Sinders e Yuri Tartari Pucci.

Lettere - spiegano gli organizzatori - "come materia fluida, mutevole e malleabile per trascendere la funzione e dare vita ad operazioni complesse in diverse direzioni, dal gioco alla tecnologia, dall'astrazione all'espressione di un tema politico.

La materia quotidiana delle lettere produce un'ampia varietà di atti, operazioni e mondi, che oscillano tra arte e design".