Danza: Cohen e Ballets Jazz de Montreal

(ANSA) - RAVENNA, 15 FEB - Lui, cantautore-poeta fra i più affascinanti ed enigmatici, cantore della malinconia e degli amori perduti. Loro, dinamici, espressivi, capaci di coniugare l'estetica del balletto classico ad altri stili e avvalersi di interpreti dalla forte personalità. 'Dance Me', il nuovo appuntamento in esclusiva per l'Italia della Stagione Danza 2018/19 al Teatro Alighieri di Ravenna, sabato 16 e domenica 17 febbraio, nasce dall'incontro fra Les Ballets Jazz de Montréal e le canzoni di Leonard Cohen, fra cui la celeberrima 'Hallelujah'.

La compagnia canadese, fondata nel 1972 e diretta da Louis Robitaille, si è ispirata al repertorio del cantautore per offrirne un ritratto che evoca "cinque stagioni" - o cicli dell'esistenza - in cui si intrecciano i temi ricorrenti e universali espressi nelle canzoni di Cohen. La scrittura coreografica si deve ad Andonis Foniadakis, Annabelle Lopez Ochoa e Ihsan Rustem, mentre sul palco si esibiscono 14 ballerini; drammaturgia di Eric Jean, direzione musicale di Martin Léon.