Viadotto E45, riapertura nel pomeriggio

(ANSA) - BOLOGNA, 13 FEB - E' stato riaperto - al solo traffico leggero, auto e veicoli inferiori alle 3,5 tonnellate - il viadotto Puleto della E45, sul crinale tosco-romagnolo, tra Canili e Valsavignone. Il via libera alla circolazione arriva alla luce della decisione del procuratore di Arezzo, Roberto Rossi, che ha firmato il provvedimento di riapertura del tratto della superstrada chiusa dal 16 gennaio per un paventato rischio di collasso del viadotto tra le province di Arezzo e Forlì Cesena. La firma è giunta dopo la relazione dei consulenti del Pm in relazione al sopralluogo svolto ieri dopo i lavori eseguiti da Anas su richiesta della stessa Procura aretina.

Per quanto riguarda i mezzi pesanti, spiega l'Anas in una nota, restano validi i percorsi alternativi già attivi e saranno attivati, inoltre, filtri e controlli da parte del personale della stessa Anas e delle forze dell'ordine.

"È una prima buona notizia la riapertura oggi, seppur con limitazioni, del viadotto Puleto sulla E45 - afferma su Twitter il ministro delle Infrastrutture, danilo Toninelli -. Anas è al lavoro per ripristinare condizioni di normalità. Sarò lì personalmente venerdì per un sopralluogo".

Data ultima modifica 13 febbraio 2019 ore 17:37