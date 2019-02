Trovata morta anziana scomparsa a Modena

(ANSA) - MODENA, 13 FEB - Trovato a Modena, in via Paolucci, a ridosso della rete ferroviaria, il cadavere di Aurora Lagiannella, 76enne affetta da demenza senile scomparsa lo scorso 9 dicembre dal parcheggio di un centro commerciale di Modena, dopo che aveva fatto la spesa con il marito. Il cadavere è stato trovato intorno alle 15.30 da un tecnico della Rete ferroviaria Italiana. L'anziana, secondo i primi accertamenti, sarebbe deceduta dopo una caduta e per le temperature rigide invernali. Del caso si era occupata anche la trasmissione 'Chi l'ha visto?', mentre i parenti avevano diffuso volantini con la fotografia dell'anziana in tutta la città di Modena. Numerose, poi, le ricerche di vigili del fuoco e forze dell'ordine da quel 9 dicembre. In via Paolucci sono intervenuti sia i carabinieri che la Polizia.