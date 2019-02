Incendio in villetta nel Bolognese, anziano ferito

Sarebbe partito da un'auto parcheggiata in garage un incendio che, a partire dalle sei di questa mattina, si è propagato in una villetta a Sasso Marconi, sul primo Appennino bolognese. Dalla rimessa le fiamme hanno raggiunto l'abitazione dove vive un anziano. Nel tentativo di spegnere il rogo l'uomo ha riportato alcune lievi ustioni ed è stato portato in ambulanza all'ospedale Maggiore di Bologna. Per domare l'incendio sono intervenute quattro squadre dei Vigili del Fuoco, oltre ai Carabinieri che hanno avviato accertamenti sulle cause, in apparenza accidentali.

Data ultima modifica 12 febbraio 2019 ore 12:08