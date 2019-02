Forsythe a Valli di Reggio Emilia

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 11 FEB - William Forsythe, tra i coreografi più importanti e acclamati, il 13 febbraio torna al Teatro Valli di Reggio Emilia, città con la quale vanta un lungo sodalizio, con il suo ultimo lavoro, "A quiet evening of dance".

Nello spettacolo, che accosta in maniera inusuale titoli dal repertorio e nuove creazioni della compagnia, Forsythe ha immaginato qualcosa di simile a un concerto di musica da camera, ideato per essere ascoltato. Le creazioni spaziano dalla concentrazione analitica minimale al contrappunto di ispirazione barocca, alternando momenti di grande intensità espressiva ad altri di pura gioia. Sul palcoscenico, sette danzatori trascinano lo spettatore nel cuore della danza e nella fantasia del creatore dell'opera, che reinventa il vocabolario coreutico, stravolge l'approccio alle performance e stimola la reazione del pubblico. "A quiet evening of dance" è costruito su musiche di Morton Feldman e Jean-Philippe Rameau e coinvolge per la produzione nove istituzioni teatrali tra Europa e Usa.