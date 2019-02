Apre champagne con sciabola e ferisce 16enne

L'apertura di una bottiglia di champagne con una 'sciabola', come da tradizione, ha provocato una grave ferita in un occhio di una sedicenne, ora ricoverata a Modena in prognosi riservata. È successo nel corso di una festa privata a Pavullo nel Frignano (Modena). Un diciannovenne, ora denunciato dai carabinieri per lesioni gravi colpose, ha impugnato la sciabola, 'tagliando' la bottiglia. Un pezzo di vetro ha però centrato in pieno l'occhio della giovane, che è stata operata e ora si trova ricoverata in prognosi riservata.

Data ultima modifica 11 febbraio 2019 ore 14:37