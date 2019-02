Dopo la tregua degli ultimi giorni, torna il maltempo anche in Emilia-Romagna con una allerta arancione diramata da Regione e Arpae in particolare in Romagna, per vento. Per il tardo pomeriggio di domani, 10 febbraio, sono attesi venti forti con intensità di 75-88 chilometri orari sull'Appennino romagnolo con raffiche anche superiori. Vento, da allerta gialla, anche sull'Appennino dell'Emilia-Centrale, con venti di 62-74 chilometri orari.