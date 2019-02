A scuola con coltello, denunciato dai carabinieri

Andava a scuola con un grosso coltello nello zaino. Per questo motivo uno studente di Reggio Emilia, di 15 anni, è stato denunciato dai carabinieri alla procura dei minori di Bologna per il reato di porto abusivo d'armi. Secondo quanto accertato dai militari, il ragazzino che frequenta un istituto superiore della città, lo avrebbe portato per mostrarlo a un compagno di classe, non per minacciarlo, ma solo per "esibizionismo". Il gesto non è però passato inosservato agli occhi di un insegnante che gli ha requisito l'oggetto atto ad offendere con punta a lama e dorso dentato, lungo circa 15 centimetri. Infine il giovane è stato convocato in segreteria da cui è partita la segnalazione al 112.