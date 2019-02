Trovata morta anziana scomparsa nel Bolognese

È stata trovata morta Miria Borghi, la 75enne scomparsa da casa due giorni fa a Granarolo Emilia, nel Bolognese. Per le ricerche, dopo l'allarme lanciato martedì dai familiari, si era mobilitato tutto il paese, oltre a Carabinieri, Polizia locale, Protezione civile e Vigili del fuoco, anche con i sommozzatori.

Il ritrovamento è avvenuto nel primo pomeriggio in un fossato. Da un primo esame esterno il corpo dell'anziana non presenta ferite o segni che possano fare sospettare una morte violenta, né il coinvolgimento di altre persone. L'ipotesi è quindi di un decesso per cause naturali, forse già nelle ore successive alla scomparsa. Il cadavere era non molto distante dall'abitazione della donna ma dentro un fossato non visibile dalla strada. Il pm di turno Gabriella Tavano valuterà se disporre l'autopsia.