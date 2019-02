'Play' dei Kataklò approda a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 6 FEB - 'Play', lo show simbolo degli artisti-acrobati Kataklò, che venerdì 8 febbraio saranno sul palco di Sanremo per il duetto di Arisa e Tony Hadley, torna al Teatro Celebrazioni di Bologna il 9 febbraio alle 21.

Lo stile visionario di Giulia Staccioli, fondatrice e coreografa della compagnia dal 1995, è al centro dell'assoluta spettacolarità di 'Play'. Ideato nel 2008 per rappresentare l'Italia alle Olimpiadi della Cultura in Cina, lo spettacolo è stato definito "una scossa dell'anima". I sette performer giocano a costruire storie attraverso oggetti di uso comune: biciclette, una porta da calcio, una racchetta da tennis, palloni, occhiali e scarponi da sci, affreschi di sport che pulsano ed esplodono in mille forme e colori. L'ordine delle cose si perde e si ricrea attraverso la sensibilità e l'ironia delle coreografie che, senza perdere la consapevolezza della fatica e dei sacrifici che si celano dietro ad ogni successo sportivo, non smettono di giocare offrendo più livelli di lettura allo spettacolo.