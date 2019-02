Trivelle: E-R, norma uccide il settore

"Da Ravenna e dall'Emilia-Romagna arriva oggi un segnale molto forte al Governo: stralciate una norma che uccide il settore, bloccando il lavoro e gli investimenti. Si apra immediatamente un tavolo, come abbiamo fatto qui. Servono ascolto e confronto. Ci sono le condizioni per imboccare con più forza la strada della conversione energetica, come stiamo già facendo in Emilia-Romagna e a Ravenna, senza distruggere il lavoro e senza aumentare la dipendenza energetica del nostro Paese". Così il presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini in un incontro oggi al Comune di Ravenna a sostegno del comparto delle estrazioni e a proposito dell'emendamento sulle trivelle inserito nel Ddl semplificazioni.

Un provvedimento, ha sottolineato il sindaco e presidente della provincia di Ravenna Michele De Pascale, che è "sbagliato, intempestivo, definito senza un approfondito dibattito, senza le audizioni parlamentari delle categorie" interessate.