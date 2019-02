Ruba quadro e crocifisso, denunciato

'Sono molto credente e volevo crearmi in casa un altarino per pregare'. Si è giustificato così un ladro bloccato dai Carabinieri dopo che aveva rubato un crocifisso, un quadro di San Leonardo e una stola da sacerdote nella Chiesa di Santa Maria Assunta a Monghidoro, nel Bolognese.

E' un 46enne di origine campana residente a Budrio, a quanto risulta già in cura in un centro di igiene mentale.

A segnalare il furto è stato il parroco, don Fabrizio, che qualche giorno fa ha sorpreso il ladro mentre si allontanava dalla chiesa di via Garibaldi, con il dipinto e il resto della refurtiva sotto braccio. L'uomo è stato fermato poco dopo dai militari e denunciato a piede libero per furto aggravato.