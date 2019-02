Fao e Fico contro la malnutrizione

Fondazione Fico e Fao lavoreranno insieme per contribuire a sensibilizzare l'opinione pubblica, in particolare i giovani, sulle buone pratiche alimentari, le diete sane e la necessità di ridurre gli sprechi. L'obiettivo è quello di mettere in luce tutti gli sforzi contro ogni forma di malnutrizione, nonché le azioni necessarie per raggiungere uno sviluppo sostenibile. Per suggellare l'intesa è stato firmato, nella sede Fao di Roma, un protocollo triennale tra il presidente della Fondazione Fico Andrea Segré e il vice direttore generale della Fao (Programmi) Daniel Gustafson. La cerimonia della firma si è svolta nell'ambito della sesta giornata nazionale italiana per la prevenzione degli sprechi alimentari, che si celebra appunto il 5 febbraio. Le attività congiunte prevedono la produzione e promozione di contenuti educativi su alimentazione e agricoltura, e l'organizzazione di eventi su sicurezza alimentare, nutrizione e riduzione degli sprechi a Fico Eataly World, a Bologna.