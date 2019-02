Scontro auto camion, un morto

(ANSA) - RAVENNA, 4 FEB - Un automobilista è morto e la donna che viaggiava accanto a lui è rimasta ferita in maniera grave in un incidente stradale accaduto poco prima delle 15.30 sulla Statale Adriatica alle porte di Ravenna. Per cause ancora al vaglio, l'utilitaria con i due a bordo, mentre procedeva verso nord, non distante dallo svincolo per l'abitato di Classe è andata a schiantarsi frontalmente contro un camion che viaggiava verso sud: il mezzo pesante ha terminato la sua corsa fuori strada (lesioni lievi per il conducente) mentre l'auto è finita con la parte anteriore praticamente accartocciata. Per estrarre la vittima, non ancora ufficialmente identificata, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. La paziente è stata invece trasportata al Bufalini di Cesena. Sul posto, oltre agli operatori del 118 e ai tecnici Anas, sono interventi anche gli agenti della polizia stradale per i rilievi e quelli della polizia locale per deviare il traffico sulle strade laterali. Pesanti le ripercussioni sulla viabilità.