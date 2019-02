Musica: a Bologna tastierista Cory Henry

La rivelazione della scena black e soul Cory Henry, con il nuovo progetto 'The Revival', sarà in concerto il 7 febbraio al Bravo Cafè di Bologna nell'ambito di un tour italiano di cinque date. Cory Henry, organista e tastierista vincitore di tre Grammy awards con gli Snarky Puppy, è un fuoriclasse del suo strumento, l'Hammond B-3, che suona da quando aveva solo due anni.

'Cory Henry and the Funk Apostles' ha realizzato nel 2017 l'album 'Chapter 1: The Art of Love', un'esplosione di funk, gospel e jazz. Impegnato anche come producer, ha lavorato con artisti come Aretha Franklin, P. Diddy, Kirk Franklin, Robert Glasper, Lalah Hathway, Bruce Springsteen, The Roots. 'First Steps' (#1 iTunes Jazz Chart) e 'The Revival' sono i due album solisti pubblicati nel 2014 e 2016.

Ora Cory Henry torna in tour in trio, uno show inedito con tastiera, chitarra e batteria, accompagnato da TaRon Lockett, già dietro le pelli dei Funk Apostles, e Isaiah Sharkey, chitarrista, songwriter e producer.